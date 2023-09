Mobilitätswoche: Kostenlos durch Ischl, Gmunden und zum Traunstein

Die Verkehrswende ist gelungen. Zumindest für eine Woche. Denn seit Samstag, 16. September, bis Freitag, 22. September, steht ein großer Teil des öffentlichen Nahverkehrs im Salzkammergut kostenlos zur Verfügung.

Grund dafür ist die europäische Mobilitätswoche, die jedes Jahr mit verlockenden Angeboten für den klimafreundlichen Verkehr mobilisieren soll. Das Ziel: Weniger Auto, - mehr Bus und Bahnkilometer.

Der Oberösterreichische Verkehrsverbund bietet deswegen während der gesamten Woche Freifahrten in ihren City- und Ortsbussen an. Konkret betrifft das den Stadtverkehr in Vöcklabruck, Regau, Redlham und Attnang-Puchheim. Der Stadtbus Bad Ischl und jener in Gmunden fahren ebenso kostenlos.

Die Gemeinde Ebensee bietet - passend zum Thema- von 18. September bis 17. November jeweils zwei Schnuppertickets für den öffentlichen Verkehr von Ebensee nach Linz (Zug, Bus, Straßenbahn) an. Anmeldungen nimmt die Bürgerservicestelle unter 06133/7051 entgegen.

Kostenlos zur Spätsommerwanderung

Nicht nur passend zum Thema, sondern auch passend zum aktuellen Wetter, ist das Angebot, das alpine Vereine, Traunstein-Hüttenwirte und die Stadtgemeinde Gmunden für die Mobilitätswoche kreiert haben: Von Montag 18. September bis Sonntag 24. September, fährt der Shuttlebus zum Umkehrplatz täglich und kostenlos. Auch, wenn sich das Wetter spontan doch umentscheiden sollte.

Bei Vorlage des Fahrscheins bekommen Wanderer und Bergsteiger auf beiden Traunsteinhütten und der Mairalm zwei Euro als Bonus obendrein.

