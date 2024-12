Das Mittereckerstüberl braucht wieder neue Pächter

Die Freude hielt nur eine Sommersaison: Nachdem im vergangenen Mai mit Doreen und Walter Möslinger ein neues Pächterpaar frischen Wind ins Mittereckerstüberl gebracht hatte, sind die Naturfreunde Ebensee nun erneut auf der Suche nach einem Pächter für die Jausenstation.

Gesucht werden "liebevolle Hüttenwirtsleute für eine längerfristige Zusammenarbeit". Das Mittereckerstüberl, am Fuß des Hochkogels an den westlichen Ausläufern des Toten Gebirges gelegen, bietet in der Hütte Platz für 50 Personen, im Gastgarten können 140 Wanderer Platz nehmen. Für die Wirtsleute ist die Hütte mit dem Auto über eine Forststraße erreichbar, Besucher kommen über zwei Wanderwege in rund einer Stunde Gehzeit zur Jausenstation. Informationen: ebensee@naturfreunde.at

Autor Gabriel Egger Redakteur Oberösterreich Gabriel Egger