Mit Zuversicht ins Burgenland: Swans gehen auf den siebenten Cup-Titel los

In Oberwart geht es am Wochenende beim Cup-Final-4-Turnier um die erste Basketball-Trophäe des Jahres 2023. Morgen (17 Uhr, im Livestream auf laola.tv zu sehen) treffen die Gmundner OCS Swans auf Gastgeber Oberwart Gunners, anschließend (19.15 Uhr) spielen Titelverteidiger Vienna und UBSC Graz um den zweiten Platz im Endspiel, das am Sonntag ausgetragen wird (17.30 Uhr, live auf ORF Sport+).