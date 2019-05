Mit Viktor Schwarzenlander wächst ein Großer heran

Obenstehender Titel sollte aufmerksamen Salzkammergut-Nachrichten-Lesern bekannt vorkommen, denn in ähnlicher Weise begann Mitte März ein Artikel über den erst zwölfjährigen Schlagwerker Viktor Schwarzenlander aus dem Ottnanger Ortsteil Bruckmühl.

Bereits vor zwei Jahren dominierte "Viki" beim landesweiten Musikwettbewerb Prima la Musica, heuer siegte er erneut. Aber damit nicht genug: Kürzlich erspielte sich dieses Ausnahmetalent sogar beim bundesweiten Prima-la-Musica-Finale in der Kärntner Hauptstadt Klagenfurt einen Ersten Preis in der Altersgruppe 2. Seine Mitstreiter kamen aus ganz Österreich sowie aus Südtirol und Liechtenstein.

"Die waren alle extrem gut", sagt Viktors zu recht stolze Mutter Martina Schwarzenlander: "Das Niveau ist wirklich enorm hoch. Natürlich muss man schon ziemlich ausdauernd und zielstrebig sein. Man muss Prioritäten setzen für einen gewissen Zeitraum. Die Begeisterung für Vikis Tun ist unschwer zu erkennen, wenn man ihm beim Musizieren zusieht und zuhört." Dafür sei die Freude über diesen sensationellen Erfolg jetzt doppelt und dreifach. Ein weiterer Grund zur Begeisterung für seine Mama und die ganze Familie: "Viki durfte nach dem Landeswettbewerb bei der Urkundenverteilung aller Preisträger durch Landeshauptmann Thomas Stelzer im Linzer Brucknerhaus solistisch als einer der wenigen von der Jury Ausgesuchten auftreten. Und er hat das richtig, richtig gut gemacht, ehrlich!"

Viktor lernt im sechsten Jahr Schlagwerk in der Landesmusikschule Wels bei Max Murauer und ist Mitglied des Symphonie-Orchesters Wels sowie des Musikvereins Bruckmühl – beides mit Begeisterung. Den regulären Schulunterricht besucht er in der 3a-Klasse der NMS der Franziskanerinnen in Vöcklabruck.

Artikel von Gary Sperrer Lokalredakteur Salzkammergut g.sperrer@nachrichten.at