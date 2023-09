Mit neuer Leitung ins neue Schuljahr

Nicht nur für die Schülerinnen und Schüler beginnt wieder ein neues Schuljahr, auch ihre Vertreter starten motiviert in selbiges. Die Ortsgruppe Vöcklabruck der Union Höherer Schüler (UHS) wird im kommenden Schuljahr von Obfrau Verena Schneeweiß (18), dem neuen Geschäftsführer Clemens Sageder (17), Vorstandsmitglied Fabian Haas (18) sowie den Landesschülervertretungsmitgliedern Katharina Pillinger (18), Magdalena Schwaiger (16) und AHS-Landesschülersprecher Xaver Eicher (17) geleitet.

"Wir freuen uns auf ein spannendes Schuljahr, in dem wir es uns zum Ziel setzen, Schülerinnen und Schüler bestmöglich zu unterstützen. Die ersten Projekte sind bereits in Planung, so findet in den nächsten Wochen das Schülervertreter-Coaching statt, das interessierten Schülerinnen und Schülern die Möglichkeit bietet, sich gut auf das bevorstehende Jahr in der Schülervertretung vorzubereiten, so Obfrau Verena Schneeweiß, die zurzeit die HLW Vöcklabruck besucht.

Bereits in der ersten Schulwoche beginnt die Ortsgruppe Vöcklabruck mit einer Schulstartaktion ihre Arbeit. "Die Schulstartaktion ist für uns ein wichtiger Schritt, um Schülerinnen und Schüler von Anfang an zu unterstützen und unsere Präsenz in der Schule zu zeigen", erklärt Geschäftsführer Clemens Sageder, Schüler des BRG Schloss Wagrain.

