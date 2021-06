Mit Mader "politischer Vollprofi" VP-Bezirksobmann

Mit 98,95 Prozent der Stimmen wurde Christian Mader beim Bezirksparteitag der Volkspartei im Kulturzentrum Lenzing zum neuen Bezirksparteiobmann gewählt. Der Schlatter Bürgermeister folgt damit Michaela Langer-Weninger nach, die das Amt bereits im Herbst geschäftsführend an Mader übergeben hatte.

Erster Gratulant bei Mader war Landeshauptmann und VP-Landesparteiobmann Thomas Stelzer. "Mit seinem langjährigen Engagement als Bürgermeister von Schlatt und als Bezirksgeschäftsführer kennt er die Anliegen der Menschen im Bezirk", sagte er. "Ich bin froh, dass wir mit ihm einen politischen Vollprofi für die Führung der ÖVP in Vöcklabruck gewinnen konnten."

Christian Mader versprach, sich mit ganzer Kraft für den Bezirk einzusetzen. Er nehme die verantwortungsvolle Aufgabe gerne an. "Die Vielfalt und die hohe Lebensqualität zeichnen unsere Region aus. Das soll so bleiben", betonte er in seiner Antrittsrede.

Stelzer bedankte sich bei Maders Vorgängerin, Michaela Langer-Weninger, die als Präsidentin der oö. Landwirtschaftskammer ihre parteipolitische Karriere beendet. Nachdem sie den Vorsitz der Bezirks-VP abgegeben hat, wird sie im Herbst auch nicht mehr für den Landtag kandidieren. "Michaela Langer-Weninger ist eine, die überall aktiv ist und nicht nur die große Politik ernst nimmt, sondern besonders das, was sie zwischen den Haustüren hört und was ihr die Leute zutragen", sagte Stelzer. Das wüssten die Menschen zu schätzen und damit bleibe sie auch als Präsidentin der Landwirtschaftskammer ein Aushängeschild für den Bezirk Vöcklabruck.