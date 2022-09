Mit Lkw kollidiert: Motorradfahrer schwer verletzt

Ein 78-Jähriger aus dem Bezirk Gmunden war mit seinem Lkw samt Anhänger auf der Ignaz-Heim-Straße in Richtung Wolfganger Straße unterwegs, an der Kreuzung wollte der Lkw-Fahrer links abbiegen. Doch dabei kollidierte er mit einem Motorradfahrer (46), der Richtung St. Wolfgang unterwegs war. Der 46-Jährige stürzte und blieb verletzt auf der Fahrbahn liegen. Ein Notarztteam kam zu Hilfe und brachte den Mann ins Spital, teilte die Polizei am Freitagabend mit.

Erst tags zuvor war es in Klaus an der Pyhrnbahn im Bezirk Kirchdorf zu einem ähnlichen Unfall gekommen: Auf der B138 kollidierte ein Motorradfahrer mit einem Kastenwagen, der von einer Tankstelle auf die A9 auffahren wollte. Der Biker kam zu Sturz. Er wurde nach der Erstversorgung durch den Notarzt in das in das Pyhrn-Eisenwurzen Klinikum Kirchdorf gebracht.