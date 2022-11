Mit Lkw kollidiert: Mopedlenker (15) schwer verletzt

Ein 15-Jähriger zog sich dabei so schwere Verletzungen zu, dass er mit dem Notarzt in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Der Bursch war gegen 6:20 Uhr mit seinem Moped auf der B120 unterwegs. An einer Kreuzung dürfte er beim Abbiegen einen Lkw übersehen haben. Das Schwerfahrzeug, gelenkt von einem 58-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, erfasste den Zweiradfahrer.