Mit Gebetshaus im Osten der Stadt ist Bosniakischer Kulturverein fast am Ziel

Das Bosniakisch-Österreichische Kultur- und Bildungszentrum ist mit seinem Vorhaben, ein Kultur- und Gebetshaus in Vöcklabruck zu errichten, knapp vor dem Ziel. Heute in einer Woche findet die Bauverhandlung für die Errichtung des Gebetshauses in der Ida-Pfeiffer-Straße (gegenüber der Don-Bosco-Schule) statt.

Der Gemeinderat der Stadt hat für das Grundstück zwischen dem Ford-Autohaus und dem gerade entstehenden Altstoffsammelzentrum die Sonderwidmung "Kultur- und Gebetshaus" beschlossen. Nur die FPÖ-Fraktion hat sich gegen die Umwidmung ausgesprochen.

Ursprünglich wollte der Verein im Unterstadtgries in einer ehemaligen Wohlmuth-Lagerhalle sein Quartier aufschlagen. Nach einem jahrelangen Verfahren wurde die erforderliche Umwidmung des Areals inmitten eines Wohngebietes abgelehnt.

Damals hat sich der Verein Bürgerinitiative Zivilcourage gegründet, der auch den neuen Standort für das Kultur- und Gebetshaus ablehnt. Befürchtet wird ein Verkehrschaos auf der B1 im Bereich der Don-Bosco-Schule vor allem an Freitagnachmittagen und bei Festen.

Die Bürgerinitiative sieht im Bauvorhaben auch einen Widerspruch zum Vereinszweck. Während in den alten Statuten neben der "Förderung des Körpersports" auch die Förderung von religiösen Einrichtungen der islamischen Gemeinschaften als Vereinszweck angegeben waren, heißt es jetzt bloß die "Pflege des Islam als Kulturverein (...) unter Ausschluss jedweder religiöser oder politischen Tätigkeit".