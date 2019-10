Mit einem sozialen Warenkorb helfen die Altmünsterer ihren Mitmenschen

Altmünsterer können sozial benachteiligte Menschen, die in der Gemeinde leben, tatkräftig unterstützen. Gemeinsam mit den Spar-Märkten Treml in Neukirchen und Hufnagl in Altmünster startet die Gemeinde das Projekt "Sozialer Warenkorb".

Kunden können Lebensmittel mit langer Haltbarkeit (Mehl, Zucker, Nudeln) kaufen und nach dem Bezahlen als Spende im bereitgestellten "sozialen Warenkorb" deponieren. Verteilt werden die Lebensmittel danach von der Sozialabteilung der Marktgemeinde Altmünster. Die Lebensmittel kommen ausschließlich Menschen aus der Gemeinde zugute, die selber den normalen Lebensunterhalt kaum finanzieren können.

"Was für viele von uns Kleinigkeiten sind, können für andere große Sorgen sein. Setzen wir gemeinsam ein Zeichen für unsere Mitbürger", ermuntert Bürgermeisterin Elisabeth Feichtinger (SPÖ) die Bevölkerung. "Bei den Spar-Filialen Hufnagl und Treml bedanken wir uns schon jetzt für die gute Zusammenarbeit."

