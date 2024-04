Mit Dolch und Schwert bedroht: Streit in Bad Ischl eskalierte

Ausgelöst wurde der handfeste Streit von Kleinigkeiten, so soll dem Mann die Wohnung nicht aufgeräumt genug gewesen sein. Die Auseinandersetzung schaukelte sich auf bis der 45-Jährige komplett ausrastete und er seine 43-jährige Lebensgefährtin mit dem Umbringen bedrohte. Sie floh daraufhin aus der Wohnung.

Mit Dolch und Schwert durch die Nachbarschaft

Der Ischler lief seiner Freundin mit einem Dolch und einem Schwert in der Hand nach und stieß weiterhin Drohungen aus. Seine Wut ließ er an einigen Autos aus. Er sprang auf das Dach eines Pkws, ein zweites Fahrzeug beschädigte er mit seinen Waffen. Als ihn die Besitzer der Fahrzeuge auf sein Verhalten ansprachen, bedrohte er auch diese. Schließlich beendete er die Verfolgung und kehrte in seine Wohnung zurück.

Beamte attackiert

Dort fanden ihn wenig später die bereits alarmierten Polizisten. Auf sie ging der Ischler mit einem Feuerlöscher los, wurde aber schließlich festgenommen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wels wurde der 45-Jährige in die Justizanstalt Wels gebracht. Er wird wegen gefährlicher Drohung, schwerer Körperverletzung, Sachbeschädigung und Widerstand gegen die Staatsgewalt angezeigt.

