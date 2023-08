Mit der Seilbahn auf die Katrin

Mit der Seilbahn der Hitze im Tal entfliehen: Die 1400 Meter hohe Katrin bietet Gästen nicht nur eine kaiserliche Aussicht auf Bad Ischl. Sie ist auch Ausgangspunkt feiner Wanderungen. Ein – sorry – heißer Tipp ist der "Katrin Erlebnisweg". An zwölf Stationen finden sich spannende Geschichten über die Tiere am Berg, über Bergkräuter und Bergwälder, über Gletscher und Wasser, über Almen und geschützte Gebiete, über die Historie des Salzes und auch der Seilbahn. Wer danach einkehren möchte, hat die Auswahl zwischen dem Katrin-Berggasthof und der Katrin-Almhütte (www.katrinseilbahn.com).

