Mit "Christkindlmarkt to go" sammelt Verein für hilfsbedürftige Kinder

Die Vöcklabrucker Tafelrunde wurde 2013 gegründet und unterstützt seither hilfsbedürftige Kinder in der Region. Aufgrund der Corona-Pandemie hat die Herrenrunde ihre Aktivitäten auf ein Zustellservice umgestellt: Mit dem Kauf eines "Christkindlmarkt-to-go"-Pakets um 25 Euro unterstützt man Familien in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden. Firmen haben dafür Waren wie Bier, Waffeln, Blumen und Desinfektionsgel gespendet.

"Heuer ist die Situation natürlich außergewöhnlich", betont der neue Vereinsobmann Gregor Höller. "Die wirtschaftlichen Auswirkungen der Pandemie treffen häufig gerade jene besonders hart, die es ohnehin schon schwer genug haben." So unterstützt die Tafelrunde eine dreiköpfige Familie, bei deren Familienvater der Job im ersten Lockdown plötzlich weg war. "Plötzlich sind Zahlungsrückstände beim Strom da", berichtet Höller. Eine andere Familie mit vier Kindern lebt in prekären Wohn- und Arbeitsverhältnissen. "Da sind dann die 200 Euro, mit denen wir den Ankauf eines gebrauchten Stockbettes unterstützen, viel Geld", erzählt Obmann-Stellvertreter Markus Gneiss.

Um für diese und ähnliche Fälle Geld zu sammeln, bietet der Verein "Christkindl-to-go"-Weihnachtspakete an. Da der Verein die Unterstützer wieder nicht am Weihnachtsmarkt begrüßen kann, will man ein "bisschen Tafelrunde-Christkindlmarkt-Flair für zu Hause" anbieten. Infos: www.voecklabrucker-tafelrunde.at