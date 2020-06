Mit 190 km/h durch 70er-Zone gerast

Insgesamt wurden an den beiden Tagen seitens der eingesetzten Beamten neun Verkehrsteilnehmer wegen schwerer Geschwindigkeitsübertretungen angezeigt. Weitere neun Verkehrsteilnehmer wurden per Organmandat an Ort und Stelle abgestraft. Einem 30-Jährigen aus dem Bezirk Vöcklabruck musste aufgrund eines Alkoholgehaltes von 1,82 Promille der Führerschein abgenommen werden.

Im Zuge dieser Schwerpunktkontrollen musste noch vier weiteren Verkehrsteilnehmer aufgrund massiver Geschwindigkeitsübertretungen an Ort und Stelle den Führerschein abgenommen werden. Der "traurige" Spitzenwert liegt bei gemessenen 190 km/h bei erlaubten 70 km/h.