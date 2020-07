Mit 1,8 Promille: Bus-Lenker fuhr Radfahrer an

Der Mann aus dem Bezirk Gmunden war gegen 7:45 Uhr in seinem Camping-Bus auf der B158 in Richtung Bad Ischl unterwegs und versuchte auf Höhe der Ortschaft Haiden einen 71-jährigen Radfahrer zu überholen. Das Manöver missglückte, der Campingbus touchierte den Pensionisten mit der rechten Fahrzeugseite. Der Mann wurde in den Straßengraben geschleudert, wo er verletzt liegen blieb.

Nach der Erstversorgung durch die Rettung wurde ein in das Salzkammergut-Klinikum Bad Ischl gebracht. Dem 57-Jährigen wurde der Führerschein abgenommen, teilte die Polizei am Donnerstagnachmittag mit. Anzeige folgt.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Haiden im Gemeindegebiet von Bad Ischl

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.