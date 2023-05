Misshandelte Hündin fand endlich ein neues Zuhause

FRANKENBURG AM HAUSRUCK. Heute vor einem Jahr wurde in Frankenburg ein Fall von schwerwiegender Tierquälerei bekannt. Die damals eineinhalbjährige Chow-Chow-Hündin Lucy musste daraufhin ihrer Besitzerin abgenommen werden, das gegen die Frau verhängte Hundehalteverbot wurde aber erst jetzt rechtskräftig. Für Lucy bedeutete diese Verzögerung, dass sie nicht an einen privaten Hundefreund abgegeben werden durfte. Stattdessen kümmerte sich das Team des Tierheims Tierseelenhoffnung Frankenburg um den traumatisierten Vierbeiner, pflegte ihn gesund und resozialisierte ihn.

Tierheimleiterin Katharina Jelinek freut sich, dass Lucy nun in einem Haushalt im Bezirk Vöcklabruck untergebracht werden konnte, wo sie mit Arthur – ebenfalls einem Chow-Chow – einen Artgenossen vorfand. Was Jelinek bedauert: „Lucys frühere Besitzerin zeigt auch nach dem Rechtsurteil keine Einsicht der Tierquälerei und geht weiterhin rufschädigend gegen unser Tierheim vor.“ Auch auf den Kosten von 3000 Euro für Tierarzt, Spezialfutter und Verwahrung bleibt das Tierheim wohl sitzen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper