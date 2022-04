Missglücktes Überholmanöver: Betagtes Ehepaar verletzt

Eine 76-Jährige hatte versucht, auf der Kranichsteger Straße einen Traktor zu überholen und war dabei mit einem entgegenkommenden Pkw, gelenkt von einem 39-Jährige zusammengestoßen. Die Pensionistin und ihr 81-jähriger Gatte auf dem Beifahrersitz wurden unbestimmten Grades verletzt.

Die Frau wurde nach der Erstversorgung ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden gebracht, ihr Mann wurde vom Rettungshubschrauber Martin 3 ebenfalls ins Salzkammergut-Klinikum Gmunden geflogen.

Der 39-Jährige blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, teilte die Polizei am Nachmittag mit. Für die Aufräumarbeiten rückte die Freiwillige Feuerwehr Rahstorf an.