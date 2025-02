Mischlingshund biss 39-Jährige in Litzlberg ins Bein

Ein Spaziergang hat für eine Frau aus dem Bezirk Vöcklabruck in der Vorwoche in einer Arztpraxis geendet: Die 39-Jährige war am Donnerstagmorgen mit ihrem Hund im Ortsteil Litzlberg unterwegs, als ihre eine Hundehalterin (66) samt Mischling entgegenkam. Beide Frauen führten ihre Vierbeiner an einer Auszugsleine.

Als die 39-Jährige bereits vorbeigegangen war, lief ihr der als "kniehoch" beschriebene Mischling, den die ältere Frau an der nicht gesperrten Leine führte, nach und biss sie unvermittelt in die Wade. Die Wunde wurde vom Hausarzt versorgt, teilte die Polizei am Montag mit.

