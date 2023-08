Ministerin besuchte Elektrodenwerk

Die Graphite Austria GmbH erzeugt in ihrem Elektrodenwerk Steeg Graphitelektroden, die es ermöglichen, Stahl mit weitaus geringeren CO2-Emissionen herzustellen als bei der Produktion in herkömmlichen Hochöfen. Dies geschieht, indem Stahlschrott oder Eisen im Elektrolichtbogenofen mit Hilfe von Elektroden eingeschmolzen wird. Die Elektroden aus dem Werk in Steeg sind damit wesentlich für die Dekarbonisierung der europäischen Stahlherstellung.

Umweltministerin Leonore Gewessler und Umweltlandesrat Stefan Kaineder (beide Grüne) besuchten gestern das Elektrodenwerk und zeigten sich beeindruckt von den Klimaschutzmaßnahmen, die dort geleistet werden. Das Elektrodenwerk speist nicht nur industrielle Abwärme in das Goiserer Nahwärmenetz ein. Ab November erzeugen 59.000 Photovoltaik-Module auf einer Fläche von über 30 Hektar in Nickelsdorf (Burgenland) und Oberzeiring (Steiermark) auch sauberen Strom für das Elektrodenwerk, das daraus knapp die Hälfte seines Strombedarfs decken kann. "Unternehmen wie dieses zeigen, wie weit viele Betriebe schon auf dem Weg zur Klimaneutralität sind", sagt Gewessler und gratulierte Geschäftsführer Eugen Hofer sowie den 170 Mitarbeitern des Elektrodenwerks zu ihren Leistungen.

