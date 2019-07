Millioneninvestition von Viega in Seewalchen

Der Spatenstich für eine Millioneninvestition des deutschen Konzerns Viega wurde am Dienstag in Seewalchen gefeiert. Das 120 Jahre alte Unternehmen produziert Installationstechnik für den Sanitär- und Heizungsbereich und beschäftigt weltweit mehr als 4000 Mitarbeiter.

In Seewalchen entsteht nicht nur der Neubau der Österreich-Niederlassung, sondern auch ein modernes Seminarcenter, in dem Viega-Kunden aus ganz Österreich der neueste Stand der Installationstechnik vermittelt wird. Das Gebäude selbst soll zeigen, was geht: Durch Nutzung regenerativer Energien wird es mehr Wärme und Strom erzeugen, als es selbst braucht.

Bisher fanden Viega-Seminare im alten Seewalchener Standort am Raiffeisenplatz statt. Doch mit rund 1000 Seminarteilnehmern im Jahr erreichte der alte Standort die Kapazitätsgrenze.

"Die Region wird vom Neubau profitieren, denn unsere Seminare ziehen auch außerhalb der Urlaubssaison Gäste in den Ort", versprach Konzernchef Walter Viegener bei der Spatenstichfeier.

