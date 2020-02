Mietpreise sind im Salzkammergut so hoch wie in Linz

Dies zeigt eine Marktuntersuchung der Onlineplattform willhaben.at, die österreichweit mehr als 250.000 entsprechende Anzeigen analysierte und mit Daten aus dem Vorjahreszeitraum verglich.

Besonders die Bezirkshauptstädte stechen hervor: So wie in der Landeshauptstadt Linz wurde in Vöcklabruck ein durchschnittlicher Quadratmeterpreis von elf Euro ermittelt. Dicht dahinter folgt der Bezirk Gmunden, der ebenfalls bereits an der Elf-Euro-Marke kratzt und im Vergleich zum Vorjahr ein Plus von fast fünf Prozent verzeichnete. Zum Vergleich: In Schärding liegt der durchschnittliche Mietpreis bei 7,8 Euro pro m2, in Rohrbach bei 7,6 Euro.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Vöcklabruck Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.