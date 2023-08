Miesweg am Fuße des Traunsteins gesperrt

Wer für das anstehende Spätsommerwochenende eine Tour entlang des Traunsee-Ostufers geplant hat, der muss umdisponieren. Wohl bedingt durch die Witterung der vergangenen Tage ist der bei Ausflüglern beliebte Miesweg auf einer Länge von rund zehn Meter weggebrochen und in den See abgerutscht. Wie die Stadtgemeinde Gmunden und der Alpenverein am Donnerstag mitteilten, muss der seilversicherte Steig vorübergehend gesperrt werden. Er soll schnellstmöglich saniert werden. Mit einer Freigabe ist spätestens Anfang nächster Woche zu rechnen, hieß es.

