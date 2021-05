Miba ist Patentmeister

Laut Jahresbericht des österreichischen Patentamtes meldete die Miba AG im Vorjahr 58 Patente an. Damit ist der Laakirchner Technologiekonzern in Oberösterreich auf Platz eins.

Die Patentanmeldungen kamen aus allen Miba-Geschäftsbereichen: Man findet Miba-Produkte weltweit in Pkw, Lkw oder Bussen. Daneben in Schiffen, Flugzeugen und in Bau- und Landmaschinen. Und nicht zuletzt in Windkraftanlagen, Kraftwerken und Stromnetzen. Für alle diese Produkte liefert Miba Komponenten zur effizienten Gewinnung, Übertragung, Nutzung und Speicherung von Energie. "Als Technologieunternehmen ist es uns besonders wichtig, neue Lösungen für ihre Produkte von morgen zu entwickeln", sagt Miba-Vorstandsvorsitzender F. Peter Mitterbauer.

Die Miba AG hält insgesamt bereits 400 Patente. Fast 300 Mitarbeiter sind allein in Forschung und Entwicklung beschäftigt.