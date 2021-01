Miba AG nimmt an einer Batterieoffensive der EU teil

Die EU-Kommission genehmigte am Dienstag ihren Mitgliedsländern, bis zu 2,9 Milliarden Euro an Fördergeldern für die Entwicklung von Batterietechnik auszuschütten. Der österreichische Fördertopf ist mit 45 Millionen Euro gefüllt. Sie werden an sechs innovative Unternehmen vergeben, darunter die Miba AG und das Mühlviertler Unternehmen Voltlabor, an dem Miba seit 2019 mit 25 Prozent beteiligt ist.

Das Start-up-Unternehmen Voltlabor gilt als Pionier der Batterietechnologie. Die Mühlviertler haben es geschafft, Lithium-Ionen-Batterien extrem kompakt, das heißt, mit hoher Energiedichte zu bauen. Möglich macht das auch ein Bauteil aus Laakirchen: Miba steuert den Flexcooler bei: ein flexibles und hohles, aus dünner Metallfolie bestehendes Bauteil, der das Temperaturmanagement von Batteriezellen stark verbessert – und damit auch ihre Leistungsfähigkeit.

Geschäftsfeld mit Zukunft

Die Technologie von Miba und Voltlabor sei einem zweijährigen Qualifizierungsprozess unterzogen und auch Geschäftsmodell und Wachstumsaussichten seien geprüft worden, so die Miba in einer Aussendung. Besonders für Voltlabor als vergleichsweise kleiner Player sei die Teilnahme an dem EU-Projekt eine besondere Auszeichnung "als Pionier der Batterietechnologie in Österreich". Das Unternehmen steige damit zum größten österreichischen Hersteller für Lithium-Ionen-Akkupacks auf.

Sowohl Voltlabor-Geschäftsführer Stefan Gaigg als auch Miba-CEO Peter Mitterbauer setzen große Hoffnungen in die EU-Offensive. "Batterietechnologien sind ein relativ neues Geschäftsfeld für die Miba", sagt Mitterbauer. "Wir sehen darin jedoch starke Wachstumschancen." Der global agierende Autozulieferer aus Laakirchen hatte zuletzt angekündigt, sich in den kommenden Jahren hin zu einem Energiekonzern entwickeln zu wollen. Das ist auch notwendig. Dem Geschäft mit Verbrennungsmotoren wird wenig Zukunft gegeben.

Artikel von Edmund Brandner Lokalredakteur Salzkammergut e.brandner@nachrichten.at