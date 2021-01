Meteorologe zieht Bilanz über einen Monat ohne viel Außergewöhnliches

Ein Jänner, wie er aus wetterkundlicher Sicht eigentlich sein sollte, geht zu Ende, und der Seewalchner Meteorologe Christian Brandstätter (METEO-data) zieht eine genaue Bilanz. "Der Jänner im Salzkammergut war etwa null bis ein Grad zu kalt", sagt Brandstätter. "In den meisten Regionen lagen die Tiefsttemperaturen jeden Tag unter dem Gefrierpunkt, lediglich am 22. und am 23. Jänner blieb es meist frostfrei." Von 1. bis 22. Jänner gab es im Salzkammergut keine Höchstwerte über plus fünf Grad. Am 22. und 23. wurden dann teilweise zweistellige Höchstwerte gemessen, beispielsweise in St. Wolfgang mit neun und in Mondsee mit elf Grad Celsius.

Die Niederschläge fielen im Jänner überwiegend als Schnee. Brandstätter präzisiert: Am 6., 12., 18., 19. und 26. 1. gab es das größte Plus. Meist wurden Schneedecken um 20 Zentimeter, in höheren Lagen bis 40 Zentimeter gemessen, auf dem Feuerkogel wurden bis zu 68 Zentimeter registriert.

Wie geht es mit dem Winter weiter? "Nach derzeitigem Stand wird es zunächst mildes Wetter mit Regen und Wind sowie Tauwetter bis in höchste Lagen geben", so Meteorologe Brandstätter. "Doch schon am Wochenende kommt die Kalt- luft mit Schnee wieder zurück." Der Seewalchner wagt auch einen Ausblick auf die nähere Zukunft: "Der Februar wird uns sicherlich auch noch die eine oder andere winterliche Überraschung bereithalten."