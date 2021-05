Meisterschaftsende auf Eis gelegt, doch der Fußball rollt dank toller Initiative

"Die Vorfreude, dass endlich wieder der Ball auf unseren wunderschönen Fußballplätzen rollen kann, ist riesig", sagt Hans Kronberger, Organisationschef des Traunsee-Almtal-Cups, einer großartigen Fußball-Initiative, die gerade aufgrund des coronabedingt abrupten Unterhaus-Meisterschaftsendes zum richtigen Zeitpunkt gesetzt wurde.

Bereits seit einigen Wochen sind die Fußballvereine nach der Corona-Zwangspause im Mannschaftstraining und fiebern nun dem Start des erstmals ausgetragenen Traunsee-Almtal-Cups entgegen.

Das Auftaktspiel am Mittwoch, 18.30 Uhr, zwischen Landesligist SV Gmundner Milch und der Union Gschwandt in der neu gestalteten SEP-Arena in Gmunden bietet alle Zutaten für ein richtiges Fußballfest. Die Gastgeber, die bekanntlich heuer ihr 100-jähriges Bestandsjubiläum feiern, möchten mit einem erfolgreichen Start ein deutliches Zeichen setzen, dass sie es in der neuen Saison mit dem Aufstieg in die OÖ-Liga ernst meinen. Die abgebrochene Meisterschaft 2020/21 beendeten die Traunseestädter unter Trainer Kiril Chokchev in der Landesliga West auf dem sechsten Tabellenplatz (zwölf Spiele, 15 Punkte).

Derbygegner Union Gschwandt lag eine Klasse tiefer in der Bezirksliga Süd nach elf Spielen mit 15 Punkten auf Rang acht. Allerdings ist Union-Trainer Ivica Sirocic bekannt dafür, sein Team gerade gegen vermeintlich stärkere Gegner besonders motivieren zu können. "Wir freuen uns sehr, das Eröffnungsspiel in Gmunden bestreiten zu dürfen, und werden alles daransetzen, nicht punktelos nach Hause zu fahren", zeigt sich Gschwandts Sektionsleiter Michael Hintenaus selbstbewusst.

"Balsam für das Fußballerherz"

Aufgrund der geltenden Vorschriften müssen sich die Zuschauer beim Eintritt registrieren sowie einen Impf-, Test- oder Genesungsnachweis vorzeigen. Die Bezirkshauptmannschaft hat das vom SV Gmundner Milch erarbeitete Präventionskonzept positiv beurteilt und die Veranstaltung bis zur Sperrstunde um 22 Uhr genehmigt.

"Der Traunsee-Almtal-Cup ist Balsam für jedes geschundene Fußballerherz", sagt SV-Gmundner-Milch-Präsident Gerhard Riedl und ist überzeugt, dass sich nicht nur die Kicker, sondern besonders die Fans über diesen Bewerb freuen und zahlreich zu den Spielen kommen werden. Die zum richtigen Genuss eines Matches notwendige Bewirtung ist bei allen Spielen des Traunsee-Almtal-Cups gegeben, "damit ist alles angerichtet, dass sich die Fans auf den Sportplätzen wieder so richtig wohl fühlen können", betont Cup-Vorsitzender Kronberger.

Den Ehrenanstoß übernehmen am Mittwoch der Schirmherr des Traunsee-Almtal-Cups, Gmundens Bürgermeister Stefan Krapf, Hauptsponsor Ernst Schachner und der Präsident des OÖFV, Gerhard Götschhofer. (gs)