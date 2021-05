Meister-Wallfahrt von Gmunden nach Altmünster

Was den Schwänen zum überwiegenden Teil während der Saison coronabedingt verwehrt blieb, durfte an jenem Abend endlich sein, nämlich Publikum, das ihnen zujubelte und den insgesamt fünften Meistertitel gebührend beklatschte. Anschließend ging es für Spieler und Betreuer zu Fuß von Gmunden nach Altmünster, wo weitergefeiert wurde. Eine Meister-Wallfahrt sozusagen. Dabei präsentierten sich die Meisterschwäne nochmals dem Fotografen. Man beachte den gekonnten Ausfallschritt von Trainer Anton Mirolybov. Er gab damit eine ernsthafte Bewerbung für die Starting Five ab.