Ihnen wurden kürzlich in Lambach die Meisterbriefe überreicht. Vier der Absolventen, die besondere Leistungen zeigten, wurden zu "Meistern des Jahres" ernannt, darunter Stefan Wiedlroither aus Unterach am Attersee.

Wiedlroither, dessen großes Hobby die Imkerei ist, wuchs auf dem Hof seiner Eltern in Unterach auf. Da der Betrieb im Nebenerwerb geführt wird, absolvierte er nach der Ausbildung zum landwirtschaftlichen Facharbeiter auch eine Lehre als Zimmerer. In seiner Meisterarbeit versuchte Wiedlroither einen Plan zu erarbeiten, den Betrieb so weiterzuentwickeln, dass dieser nicht mehr zwangsläufig von einer außerlandwirtschaftlichen Tätigkeit abhängig ist, diese jedoch auch nicht ausschließt. Seine Meisterarbeit zeigt, dass auch flächenmäßig kleiner ausgestattete Betriebe durch optimale Nutzung von Ressourcen und Möglichkeiten überleben und weiterbestehen können.