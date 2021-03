Meilenstein für Basketballer Matzi Linortner

Das rot-weiß-rote "Team Graz" mit dem Altmünsterer Matthias "Matzi" Linortner holte beim ersten Masters der FIBA World Tour 2021 in Doha (Qatar) sensationell den sechsten Platz. Das ist das beste österreichische Ergebnis im höchstdotierten Bewerb eines olympischen Mannschaftsballsports seit Jahrzehnten. Dabei hätte es auf der arabischen Halbinsel sogar fast für eine Medaille gereicht, erst eine extrem bittere, knappe Overtime-Niederlage gegen die regierenden World-Tour-Champions und Titelverteidiger aus Riga (Lettland) beendete in den Playoffs den Erfolgslauf der Österreicher.

Linortner & Co kämpfen Ende Mai in Graz um die Olympiaqualifikation – das nunmehrige Resultat inmitten der Weltelite ist ein weiterer Meilenstein auf dem möglichen Weg zu den Spielen in Tokio. (gs)

