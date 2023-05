Lokalaugenschein am Polizeiboot

Ein zusätzliches neues Polizeiboot kommt noch heuer an den Attersee. Dies gab VP-Bezirksobmann LAbg. Christian Mader (VP) nach einem Lokalaugenschein beim Postenkommandanten Josef Scheinast in Unterach bekannt. Das zweite Boot soll noch in dieser Badesaison einsatzbereit sein.