Mehr Schutz für die Toscana-Halbinsel und Sorgen um das Landschloss Ort

Die Toscana-Halbinsel in Gmunden ist offiziell ein Naturdenkmal und steht entsprechend unter Schutz. Weil in der Bevölkerung dennoch immer wieder Befürchtungen wegen etwaiger Bauvorhaben aufkommen, will Umweltanwalt Martin Donat bei der Landesregierung beantragen, die Insel zum „Geschützten Landschaftsteil“ zu erklären. „Damit wäre allen Spekulationen ein für alle Mal der Boden entzogen“, sagt er.