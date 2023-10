Mehr Fitness am Attersee

Barren, Ringe, Wippen, Kletterseile und eine Sprossenwand: Der neue Fitnesspark, der kürzlich in Seewalchen am Attersee feierlich eröffnet wurde, lässt keinen Muskelkater offen. Der Fitnesspark soll nicht nur die körperliche Betätigung, sondern auch die Interaktion in der Gemeinde fördern und als neue Begegnungszone für alle Bürger dienen.

Trainieren können dort Ungeübte genauso wie Vorzeigesportler – ohne Trainer allerdings erst ab einer Körpergroße von 1,40 Meter. Der Park wurde aus Leader-Fördermitteln und finanziellen Beiträgen der Gemeinde und des Tourismusvereins Seewalchen-Schörfling realisiert.

Auf dem Areal, das direkt an das Schulzentrum in Seewalchen angrenzt, sollen zukünftig auch Sitzgelegenheiten und eine Gartenlaube installiert werden. Mit der Pflanzung von Beerensträuchern und Obstbäumen wolle man einen zusätzlichen Anreiz zum gesunden Naschen schaffen. Kraft und Ausdauer wird übrigens mit Seeblick trainiert.

