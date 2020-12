Er wird aus klassischen heimischen Obstsorten wie Steirische Birne, Landlbirne oder Grüne Pichlbirne produziert, hat 6,8 Volumsprozent Alkoholgehalt, kommt in 0,75-Liter-Flaschen daher und schmeckt so edel, dass man ihn aus besonderen Gläsern trinken sollte. Der Apfelwein, den die Wolfsegger Bauernschaft seit dem Vorjahr gemeinsam produziert, zeigt eindrucksvoll, wie hoch die Qualität von Most sein kann.