Mehr als 45.000 Besucher ließen es rund um den Mondsee krachen

Österreich gibt als Veranstalter weiter an Kroatien.

Sechs Jahre lang wurde in Mondsee auf genau dieses Wochenende hingearbeitet. Mondseer und Oberwanger Prangerschützen hatten dafür gemeinsam einen eigenen Festverein gegründet und schon damals gehofft, dass ihnen an jenen vier Tagen Ende August 2024 die Sonne scheint. Und besser hätten auch die weit mehr als 100 Ehrenamtlichen das Europaschützentreffen nicht planen können: keine Wolke am Himmel, kein trüber Gedanke.