Mehr als 200 Schnupperplätze für Jugendliche

In den vergangenen Monaten gab es jedoch immer wieder Klagen, dass wegen Corona der Berufsorientierungs- und insbesondere auch der Schnupperprozess für viele 15-Jährige beinahe zum Erliegen gekommen ist, was den Einstieg in die Lehre erschwert.

Deshalb haben Regierung, Sozialpartner, das AMS und die Bildungsdirektion jetzt die Plattform www.ooe-schnuppert.at. ins Leben gerufen. Jugendliche erhalten dort einen Überblick über Schnuppermöglichkeiten vor Ort.

Derzeit bieten im Bezirk Gmunden 42 Betriebe und im Bezirk Vöcklabruck 67 Unternehmen mehr als Schnupperplätze an, und laufend kommen weitere dazu. Die digitale Plattform enthält alle relevanten Infos, was beim Schnuppern zu beachten ist. Die Suche kann nach Interessen, Lehrberufen oder gezielt im Umkreis des Wohnorts vorgenommen werden.

Stephan Preishuber und Martin Ettinger, die beiden Obmänner der Wirtschaftskammer in den Bezirken Vöcklabruck und Gmunden, begrüßen die Initiative. "Unsere Unternehmen sind intensiv auf der Suche nach neuen Lehrlingen", sagt Preishuber.

