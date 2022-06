Meerschweinchen in Kleidercontainer ausgesetzt

Einen Käfig mit zwei Meerschweinchen haben zwei Mitarbeiter einer Hilfsorganisation in einem Kleidercontainer in Vöcklabruck, Am Tennisplatz 1, entdeckt. Eines der beiden Tiere war bereits verendet, das andere war stark dehydriert.

Die beiden Tiere, die sich vermutlich schon mehrere Tage in dem Container befunden hatten, wurden an die Tierklinik Vöcklabruck übergeben, so die Polizei. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizeiinspektion Vöcklabruck unter 059133/4160 erbeten.