Mediziner schlagen Alarm: Die Zahl der E-Bike-Unfälle ist stark im Steigen

Der E-Bike-Boom hält an. Zugleich steigt aber auch die Zahl der Unfälle mit Elektrofahrrädern. Dieser negative Trend zeigt sich besonders in den Unfallabteilungen des Salzkammergut Klinikums. „Wir mussten in den letzten Jahren viele schwere Verletzungen, auch mit Langzeitfolgen, versorgen“, sagt Johanna Berger, Leiterin der Abteilung für Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Salzkammergut Klinikum Bad Ischl.

Selbstüberschätzung

Verletzungen nach E-Bike-Unfällen seien mittlerweile nicht nur häufiger, sondern auch wesentlich schwerer als Verletzungen nach Motorradunfällen. Der Grund: Biker tragen keine Schutzanzüge mit Protektoren. „Manche verzichten sogar auf Handschuhe und Helm“, kritisiert die Medizinerin.

Aus Bergers Sicht sind persönliche Fehleinschätzungen die häufigsten Unfallursachen: „Mit einem Elektrofahrrad erreichen nicht gut trainierte Freizeitsportler Ziele, die sie mit einem herkömmlichen Fahrrad gar nicht schaffen würden. Die Leute bedenken oft aber nicht, dass man beispielsweise von einer Alm auch wieder herunterkommen muss. Nicht selten spielt auch Alkohol eine folgenschwere Rolle“.

Nicht zuletzt aufgrund des höheren Gewichts der E-Bikes und der erreichbaren Geschwindigkeiten sollte das eigene Können nicht überschätzt werden. Vor allem dann nicht, wenn der Zustand des Weges plötzlich schlechter wird oder Hindernisse auftauchen: „Es passiert leider immer wieder, dass E-Biker mit hoher Geschwindigkeit mit geschlossenen Schranken kollidieren und sich dabei schwerste Verletzungen zuziehen“, so die Unfallchirurgin.

Appell an Eigenverantwortung

Berger appelliert an die Eigenverantwortung der Biker: „Manche Menschen fahren in der größten Mittagshitze, verausgaben sich voll, trinken zu wenig und fallen dann vor Erschöpfung oder im schlimmsten Fall mit einem Herzinfarkt vom Fahrrad. Ich warne davor, Gewalttouren ohne entsprechendes Training zu machen.“

Maria Berger rät auch dringend davon ab, älteren Menschen, die schlecht zu Fuß sind, ein E-Bike zu schenken, damit sie wieder mobil werden. „Diese Menschen sind oft schon Jahre auf keinem Rad gesessen und massiv sturzgefährdet.“

