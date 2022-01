Medaillenregen für nordische Skisportler

Für die jungen Athleten des ASVÖ Nordic Team Salzkammergut gab es Siege und Podestplätze in allen Alterskategorien.

In der Kinderklasse K1 holte sich Laura Steinmaurer den Titel im Springen und in der Nordischen Kombination. In der Kinderklasse K2 dominierte Adrian Kronnerwetter sowohl im Sprunglauf als auch mit Laufbestzeit in der Nordischen Kombination und kürte sich damit ebenfalls zum Doppelmeister vor seinem Teamkollegen Lorenz Dallinger. In der Schülerklasse II schaffte Christopher Kain mit Rang drei einen Stockerlplatz.

Besonders dominant zeigte sich das Nordic Team in der Schülerklasse I (Jahrgänge 2009/2010). Das Podest war hier in beiden Disziplinen fest in der Hand des NTS: Platz eins und Doppel-OÖ.-Meistertitel für Luca Grieshofer vor Simon Steinbacher und Simon Gaisberger.