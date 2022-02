Medaillenflut für den Vöcklabrucker Schwimmverein

Der Schwimmverein Vöcklabruck ließ am Wochenende bei den OÖ Hallenlandesmeisterschaften aufhorchen. Nach langer Wettkampfpause zeigten die Athletinnen und Athleten starke Leistungen und sicherten sich 23 Gold-, 14 Silber- und 15 Bronzemedaillen.

In der Allgemeinen Klasse gab es zwei Vizelandesmeistertitel: Marie Sophie Marschall überzeugte in ihrer Paradedisziplin 200 Meter Schmetterling, während Jakob Stetina über 200 Meter Freistil die Silbermedaille gewann.

Je viermal siegreich blieben vier SVV-Aktive in ihrer jeweiligen Altersklasse. Allen voran Magdalena Burgstaller (AK9) sowie Herbert Motz (AK12) und Silas Schneider (AK13). Blitzschnell war Azra Dautovic (13) über die Brust-, Freistilstrecken sowie 200 Meter Lagen und wurde dafür mit zwei Goldenen und drei Bronzenen belohnt. Pia Part entschied sowohl die 100 Meter als auch die 200 Meter Rücken in der AK14 für sich. Über die 100 Meter führte sie einen SVV-Dreifachtriumph vor Sara Maric und Marie Sophie Marschall an. Gold gewannen unter anderem noch Jana Sun, Zoe Schneider und Marvin Zimmermann.