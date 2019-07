Maximilianhof-Holding trennt sich von PR-Agentur spiessberger-partner

Die Maximilianhof-Unternehmensgruppe in Altmünster wurde umstrukturiert. Die Holding bestand bisher aus drei Einzelunternehmen: Die Maximilianhof Immobilien GmbH, die Rechtsanwaltskanzlei Gesswein-Spiessberger und die Werbeagentur spiessberger-partner gmbh.

Der dritte Teil wurde gestern abgestoßen. Nachdem der Wiener Druck- und PR-Dienstleister DPI bereits vor vier Jahren 70 Prozent der Werbeagentur übernommen hatte, kaufte er jetzt die restlichen 30 Prozent. Zugleich wurde beschlossen, die Altmünsterer Werbeagentur auch räumlich neu zu organisieren. Die 30 Mitarbeiter des auf Online-Marketing spezialisierten Unternehmens übersiedeln in den kommenden Wochen an einen neuen Standort nach Oberweis.

Spiessberger-partner hat in Gmunden prominente Kampagnen organisiert. So waren das PR-Unternehmen für den Schwanenbussi-Auftritt der Gmundner Innenstadtbetriebe verantwortlich, aber auch für die Image-Kampagne der Traunseetram von Stern & Hafferl. Die künftigen Geschäftsführer des Werbeunternehmens sind Sabine Lacher und Manfred Spiessberger. "Die Übersiedelung nach Oberweis kommt zur rechten Zeit", sagt Siegfried Spiessberger, einer der Geschäftsführer der Holding. "Unser Immobiliengeschäft wächst und wächst. Wir brauchen den Platz in Altmünster."

