Maximilianhaus öffnet Online-Archiv mit Vorträgen zum Nachschauen

Mit einem neuen Angebot wartet das Maximilianhaus auf: Ab sofort kann man Videos von Vorträgen vom Onlineportal des Bildungshauses downloaden. Noch sei das Angebot "überschaubar", gesteht Wilhelm Seufer-Wasserthal, aber es werde sukzessive wachsen. Die Vorträge kann man zu Hause via PC, Tablet oder Handy anschauen und sind zum Teil sogar gratis.

Archiv wächst stets weiter

"Während der Coronazeit haben wir viele Veranstaltungen online oder hybrid abgehalten", schildert der Leiter des Bildungshauses. Die Vorträge wurden dabei mitgeschnitten. So entstand ein stetig wachsendes Archiv an Videos. Jetzt entstand die Idee, diese Videos nachzunutzen.

Gar so neu ist diese Idee übrigens gar nicht: Ernst Pointl, einer der Vorgänger von Seufer-Wasserthal, hat bereits in den 90er-Jahren Vorträge auf Kassette aufgenommen, kopiert und verkauft. Mit der Zeit ist dieses Angebot jedoch wieder eingeschlafen. Nun will das Maximilianhaus wieder daran anknüpfen – nur mit moderner Technik und den Möglichkeiten des Internets.

"In den letzten Jahren haben wir viel Erfahrung gesammelt mit Onlineformaten, Streamen und auch Aufnahmen", schildert Seufer-Wasserthal. Einige dieser Videos werden nun zum Nachschauen zur Verfügung gestellt. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass etwa pflegende Angehörige oft gar nicht zu unseren Veranstaltungen kommen können."

Derzeit ist etwa ein Dutzend Videos via Homepage wwww.maximilianhaus.at abrufbar. Teils stehen die Vorträge frei zu Verfügung, teils sind sie nur nach Anmeldung und Bezahlung einer Gebühr zu sehen, wobei die Kosten zwischen sieben und 15 Euro liegen werden. "Wichtige Themen wie spirituell-religiöse Impulse werden gratis sein", betont der Leiter des Bildungshauses, der heute um 18 Uhr die Liste der Videos freischalten wird.

