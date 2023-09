Maximilianhaus ist seit 30 Jahren ein Ort der Bildung und der Begegnung

Am Freitag feiert das Maximilianhaus in Puchheim sein 30-jähriges Bestehen. Am Nachmittag werden Seminare und Referentinnen und Referenten vorgestellt und es wird zum Ausprobieren eingeladen. Am Abend wird es mit Musik und Geschichten aus 30 Jahren einen Rückblick geben.

Ab 15 Uhr sind die Türen der Einrichtung der Diözese Linz geöffnet. Wilhelm Seufer-Wasserthal, Leiter des Maximilianhauses, zum Jubiläum: "Wir verstehen das Maximilianhaus als einen Ort der Bildung und Begegnung. Wir laden die Menschen herzlich ein, bei uns einen Halt einzulegen und sich mit unserem Angebot zu vertiefen und weiterzuwachsen." Neben dem primären Bildungsauftrag ist es ein besonderes Anliegen des Hauses, ein Ort der Begegnung zu sein. Speziell für kirchliche Gruppen, Pfarren und Gliederungen der Katholischen Aktion, aber darüber hinaus ist es offen für Vereine und Gruppen. Info: www.maximilianhaus.at

