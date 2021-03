Maximilian Kofler fiebert dem Saisonstart entgegen

Vergangene Woche präsentierten der 20-Jährige und sein Teamkollege Kaito Toba ihr KTM-Motorrad und den diesjährigen Auftritt in Giftgrün.

Der Rennfahrer nützte die Winterpause. "Nachdem ich im letzten Jahr meine Matura gemacht habe, stand nun der Präsenzdienst am Programm", erzählte Kofler, der in Hörsching bei Wels als Heeressportler einrückte und seinen Grundwehrdienst absolvierte. "Es war eine nette Erfahrung und hat auch körperlich ein wenig was gebracht", sagt der Rennfahrer.

Gemeinsam mit seinem Vater verbrachte er nun den letzten Monat in Spanien, fuhr viel Motocross und Supermoto, um wieder Fahrgefühl für die anstehende Saison zu entwickeln. "Ich fühle mich richtig gut. Die Saison wird aufregend. Ich bin kein Rookie mehr, kenne die meisten Strecken jetzt und konnte mich nun im Grand Prix Paddock integrieren", so der KTM-Pilot.

In drei Wochen startet die Moto3-Weltmeisterschaft mit dem ersten Saisonrennen in Katar. "Ich freue mich, wenn es endlich losgeht", sagt Kofler.