Maximilian Kofler erstmals unter den Top Ten

Der erste Rennsonntag beim Motorrad-Grand-Prix der Steiermark 2021 ist erfreulich für Österreich verlaufen. Der Attnanger Maximilian Kofler (20) wurde im Moto3-Rennen starker Neunter und schaffte erstmals in seiner Karriere ein Top-Ten-Ergebnis.

"Ich bin voll happy, aber auch fix und fertig", sagte ein überglücklicher Kofler unmittelbar nach dem Rennen. "Dass ich nach der langen Pause so ein Ergebnis einfahren kann, hätte ich nicht gedacht."

Der KTM-Fahrer hatte sich Ende Mai in Mugello bei einem Sturz schwer an den Rückenwirbeln verletzt und drei Rennen auslassen müssen. Doch bereits beim Training zeigte der 20-Jährige, dass er mithalten kann.

Beim Rennen kämpfte er sich von Platz 24 gleich in den ersten Runden in die Top Ten vor. "Ich bin noch nie auf so einer Position herumgefahren. Da hofft man nur noch, dass die Runden möglichst rasch weniger werden", gestand Kofler nach dem Rennen. "Aber am Ende hätte ich mir dieses Wochenende nicht schöner erträumen können."