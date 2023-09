Maxians neue Ermittler in der Wachau unterwegs

Beate Maxian siedelt ihre neue Krimireihe in der malerischen Wachau an.

Die Vöcklabrucker Bestsellerautorin Beate Maxian veröffentlicht nächste Woche ihren neuen Krimi. "Ein tödlicher Jahrgang" ist der erste Fall für Feinkosthändlerin Lou Conrad und den Sternekoch Fabio Gerber und der Auftakt einer neuen Krimireihe.

Beim großen Weinfest in der Wachau wird die Idylle gestört, als ein Weinberg in Flammen steht und der Winzer tot aufgefunden wird. Lou Conrad, ehemalige Inspektorin und Winzertochter, ist zurück in ihrer Heimat und stürzt sich in die Ermittlungen.

Beate Maxian schuf mit ihren Wien-Krimis um die Journalistin Sarah Pauli eine Kultfigur im Krimigenre. Sie erhielte mehrere Stipendien und wurde mehrfach für Preise nominiert. 2022 bekam sie gemeinsam mit ihrem Mann Jeff Maxian den Ehren-Glauser für besondere Verdienste um die deutschsprachige Krimiliteratur verliehen.

"Ein tödlicher Jahrgang" von Beate Maxian erscheint am 20. September im Goldmann Verlag und ist 320 Seiten dick. Der Krimi ist um 17,50 Euro im Buchhandel erhältlich.

