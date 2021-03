Matthias Gschwandtner aus Bad Ischl ist einer der letzten Einsiedler Europas

In den Wintermonaten war er zuhause bei seiner Frau in Bad Ischl. Doch zu Pfingsten zieht sich Matthias Gschwandtner wieder auf seinen Berg im Pinzgau zurück. Der 64-Jährige lebt dann wieder bis Oktober in einer Klause am Palfen auf 1001 Meter Seehöhe in Saalfelden. Sie ist eine der letzten bewohnten Einsiedeleien Europas, entstanden 1664 neben einer Kapelle in der Felswand.