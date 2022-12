Mathiasnhof aus Ottnang erhält Innovationspreis

Bei der Innovations-Markentagung von "Urlaub am Bauernhof" kürte die Jury die Bio-Kräuterei Mathiasnhof in Ottnang zum Sieger. "Betriebe wie der Mathiasnhof unterstreichen die Innovationskraft der oberösterreichischen Landwirtschaft", gratulierte Agrar-Landesrätin Michaela Langer-Weninger.

Magdalena und Thomas Steinbauer von der Biokräuterei Mathiasnhof aus Ottnang am Hausruck spezialisieren sich seit 2016 auf den Anbau von Heil-, Wild- und Gewürzkräutern sowie Blüten. Mittlerweile baut das Ehepaar rund 70 verschiedene Kräuter an. Daraus werden Teemischungen, Sirupvariationen oder Gewürzmischungen kreiert und das Sortiment wächst. Alle Produkte sind im Hofladen erhältlich und werden für die Gäste von Urlaub am Bauernhof kulinarisch verarbeitet.

"‚Hungrig auf echt sind nicht nur unsere Gäste, sondern auch unsere ,Urlaub am Bauernhof‘-Betriebe, die authentische Gäste-Erlebnisse bieten", freut sich Andreas Winkelhofer, Geschäftsführer des Oberösterreich-Tourismus.

