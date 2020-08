Es gibt nicht mehr viele Kaffeeröstereien in Österreich. Noch viel seltener sind Frauen in diesem Traditionshandwerk. Eine davon ist Marlene Drack. Die 22-Jährige übernimmt die Gmundner Kaffeerösterei Nussbaumer in vierter Generation – sehr zur Freude ihres Großvaters Manfred Drack (79), der seit 53 Jahren am Röster steht.