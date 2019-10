Markus Kitzberger neuer VP-Obmann in Seewalchen

Am Gemeindeparteitag der Seewalchener Volkspartei kam es zum Wechsel in der Parteiführung: Nach fast zehnjähriger Obmannschaft legte Harald Mayrhofer seine Funktion in jüngere Hände. Gemeindevorstand Markus Kitzberger, seit 2015 Obmann der VP-Gemeinderatsfraktion, wurde einstimmig zum neuen Parteiobmann gewählt.

Mayrhofer stand seit Frühjahr 2010 an der Spitze der Gemeindepartei. "Ich habe durch meine beruflichen Verpflichtungen in Linz nicht mehr ausreichend Zeit für die vielfältigen Aufgaben des Parteiobmanns", begründete er seinen Rückzug. Er bleibt Obmannstellvertreter und Gemeinderat.

Kitzberger ist seit 2015 Obmann der VP-Gemeinderatsfraktion. Der Polizeibeamte ist langjähriger Personalvertreter und in der Gewerkschaft bestens vernetzt. "Die ÖVP Seewalchen ist gut aufgestellt", sagte er. "Wir werden die Vorbereitungen auf die Landtags-, Gemeinderats- und Bürgermeisterwahlen 2021 umgehend einleiten." Gerald Egger und Claudia Haberl werden ihn als Stellvertreter unterstützen.

Beim Gemeindeparteitag fand die Neugründung der ÖAAB-Ortsgruppe statt. Markus Kitzberger wurde zum Obmann gewählt, Stellvertreter ist Markus Muhr. Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander nahm die Ehrung langjähriger Mitarbeiter vor. Bürgermeister Johann Reiter, Harald Mayrhofer, Vizebürgermeister i. R. Hans Schachl sowie Gemeinderat Franz Bauer, seit 30 Jahren ÖAAB-Mitglied, erhielten Ehrenzeichen der ÖVP Oberösterreich.