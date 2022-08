SPÖ-Landtagsabgeordneter Mario Haas gab am Dienstag bekannt, dass er bei der Bezirksparteikonferenz am 17. September für das Amt des Bezirksparteivorsitzenden kandidieren wird. Da es keine Gegenkandidatur gibt – die Bewerbungsfrist endete am vergangenen Freitag –, ist davon auszugehen, dass der 29-jährige Goiserer die Zustimmung der Delegierten erhält. Zur Parteikonferenz sind alle Parteimitglieder im Bezirk eingeladen, erwartet werden rund 130.